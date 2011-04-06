Большинство в ВР отказалось индексировать зарплаты и пенсии на уровень инфляции - Соболев

Проправительственное парламентское большинство отказалось включать в повестку дня Верховной Рады законопроект «Об индексации пенсий, заработных плат и социальных выплат на уровень инфляции», внесенный премьер-министром оппозиционного правительства, членом фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергеем СОБОЛЕВЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Автор законопроекта предлагал парламенту принять документ, который бы позволил проиндексировать пенсии, заработные платы и социальные выплаты в соответствии с реальным уровнем инфляции, который на сегодня составляет 42%.

В пояснительной записке к законопроекту С.СОБОЛЕВ указывает, что государственная «антиинфляционная» политика новой власти, как то: поднятие цены на газ для населения, массовая эмиссия государственных ценных бумаг, безответственность перед населением, повышение цен на продукты питания приводит к массовому обнищанию населения.

С.СОБОЛЕВ также обращает внимание на то, что цены растут на наиболее социально-значимые продукты, что прежде всего поражает пенсионеров, инвалидов, бюджетников и другие категории граждан.

При этом источниками покрытия компенсации С.СОБОЛЕВ предлагал определить доходы к госбюджету-2011 за счет поступлений от приватизации объектов государственной собственности, а также за счет сокращения расходов из госбюджета на содержание аппаратов и государственных служащих министерств и ведомств.