Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9710-7,9780 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9750/7,9790, к 12:00 цены снизились до 7,9705/7,9750. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к уровню 7,9710/7,9780 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2826/0,2829, к 12:00 сузился спрэд 0,2825/0,2827. К закрытию цены установились на уровне 0,2826/0,2827. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2119 (-0,1381).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4210/1,4315. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,3920/11,3995, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3875/11,4000. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений - 11,3930/11,4090.