Международные валютные резервы НБУ уменьшились до 36,43 млрд. долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины в марте т.г. (по оперативным данным) уменьшились на 0,7% - до 36 млрд. 428,6 млн. долл. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 23 млрд. 401,2 млн. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 4 млрд. 208.1 млн. долл., в т.ч.: объем валюты, купленной банками у населения, - 1 млрд. 552.1 млн. долл.; объем валюты, проданной населению, - 2 млрд. 656 млн. долл.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 224,4 млн. долл. и 31 марта 2011 г. составили 17 млрд. 117,9 млн. долл.

В феврале 2011 г. реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился против декабря 2010 г. на 3,2%. В основном, это было вызвано изменениями в динамике номинального эффективного обменного курса гривни, который уменьшился на 3% преимущественно за обесценения доллара относительно евро. Вместе инфляционный дифференциал снизился на 0,2%, поскольку инфляция в Украине была ниже, чем ее средневзвешенный уровень в странах - основных торговых партнерах.