Янукович: автоматическое возмещение НДС должно максимально заработать до конца года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется на то, что механизм автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) до конца 2011 года будет работать максимально эффективно.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом он заявил сегодня во время выступления на презентации концепции "Инвестиционная реформа".

«Уже в настоящее время внедрено автоматическое возмещение НДС. Мы предложили систему, но она еще не заработала должным образом. Надеюсь, до конца года она заработает на полную мощность, и мы действительно создадим тот механизм, которым будем пользоваться, и на который уже не будет сетований налогоплательщиков», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, Президент отметил, что у бизнеса на сегодня остается ряд проблемных вопросов, которые необходимо решать, в частности, это реформирование упрощенной системы налогообложения малого бизнеса, проверки предпринимателей, задержки при прохождении товаров через таможню, незаконные освобождения от таможенного контроля, недостаточное противодействие контрабанде.

“С целью устранения всех этих проблем, я уже поручил правительству безотлагательно подготовить и утвердить программу реформирования деятельности Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы”, - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. В марте Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.