НБУ рассмотрит вопрос ограничения лицензии для "Родовид Банка" в конце года

Национальный банк Украины (НБУ) рассмотрит вопрос ограничения банковской лицензии для «Родовид Банка» (г. Киев) в конце текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ

«До конца года он будет иметь лицензию. В конце года, в зависимости от показателей, будет решен вопрос о целесообразности ограничения лицензии, - сказал С.АРБУЗОВ, - Пока он будет работать как банк без права принимать вклады».

По словам банкира, планируется, что в перспективе "Родовид Банк" будет преобразован в bad-банк, в который будут переводиться плохие активы исключительно из государственных банков.

Как сообщалось, правительство Украины в марте 2011 года приняло решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн. Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физических лиц в «Родовид Банке» составлял 3,961 млрд. грн., в частности 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Справка УНИАН. АО «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 10,480 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,445 млрд. грн., обязательства – 9,326 млрд. грн., уставный капитал - 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 1,154 млрд. грн.

«Родовид Банк» (г. Киев) в 2010 году увеличил чистый убыток на 1% по сравнению с 2009 годом – до 4,209 млрд. грн.

С 16 марта 2009 года «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.