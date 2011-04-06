НБУ готовит законопроект об отсрочке выплаты денег при досрочном снятии депозита

Национальный банк Украины (НБУ) планирует до конца апреля подать в Верховную Раду законопроект, которым предусматривается, что при досрочном расторжении физическим лицом депозитного договора банк ему может возвратить деньги на протяжении 30 дней со времени обращения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ сегодня журналистам.

«Закончились переговоры, мы уже работаем над законопроектом. Я думаю, что до конца текущего месяца мы уже подадим законопроект», - сказал С.АРБУЗОВ.

Как сообщалось, в феврале т.г. Нацбанк вынес на обсуждение общественности возможные варианты досрочного изъятия срочных банковских депозитов. Кроме вышеуказанной нормы, также предлагался вариант полного запрета физическим лицам досрочно расторгать срочные депозитные вклады.

«По результатам обсуждения предложений и с учетом международного опыта … НБУ считает целесообразным инициировать внесение в законодательные акты Украины таких изменений: установить, что в случае обращения вкладчика с требованием о выдаче вклада до наступления срока, обусловленного договором срочного вклада, банк обязан выдать вклад на протяжении 30 дней со дня обращения, но не позже срока, установленного договором», - сообщил регулятор об итогах обсуждения.

Кроме того, Нацбанк предлагает в законодательном порядке предоставить ему право вводить временный мораторий на досрочное снятие банковских вкладов в случае наступления признаков кризисной ситуации согласно определенным законом критериям.