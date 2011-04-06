Объем валютных резервов до конца года может вырасти до 40 млрд. долларов – Арбузов
Национальный банк Украины (НБУ) не исключает, что объем валютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл. (на конец марта т.г. они составляли 36,429 млрд. долл. - УНИАН).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Нацбанка Сергей Арбузов сегодня журналистам.
«Судя по платежному балансу, резервы будут расти. Будем надеяться, что расти они будут такими же темпами, - сказал С.АРБУЗОВ. - Я думаю, что до около 40 млрд. долл. мы должны нарастить, если ничего не произойдет непредусмотренного».
Кроме того, регулятор рассматривает расширение спектра валют, которые входят в структуру резервов.
«Мы с удовольствием бы расширили спектр валют, чтобы не зависеть от моно валюты, от моно рисков», - сказал С.АРБУЗОВ.
При этом он не уточнил, какие конкретно валюты рассматривает НБУ, но, добавил, что расширение спектра валют в резервах НБУ возможно за счет валют, которые по классификации МВФ являются свободно-конвертируемыми. «Рубль, к сожалению, мы не можем рассматривать в полной мере, как хотелось бы», - сказал С.АРБУЗОВ.
Глава НБУ также заверил, что на сегодня нет никаких угроз для углубленной девальвации или для углубленной ревальвации. Он уверен, что ели правительством будут выполняться запланированные показатели, то и курс может быть на запланированном уровне (при расчете Госбюджета на 2011 год учитывался среднегодовой курс на уровне 7,95 грн. за 1 доллар США - УНИАН).
«Все будет происходить достаточно стабильно», - резюмировал С.АРБУЗОВ.
Среди прочего, председатель НБУ заявил, что регулятор обеспокоен приобретением в последнее время больших сумм в иностранной валюте небанковским сектором.
«Мы работаем над выпуском инструментов, которые могли бы собрать эту валюту, обслуживающую сегодня теневой бизнес, - сказал С.АРБУЗОВ. - Собрав и запустив ее в экономику, мы ожидаем, что в целом показатели экономики улучшатся».
По словам банкира, речь идет о таких инструментах, как облигации, в том числе, облигации государственных банков, «которые могли бы поднять пласт этих денег».
Председатель Нацбанка также сообщил, что в ближайшее время НБУ не планирует пересматривать уровень учетной ставки в сторону снижения. «Мы не плануєм этого делать, потому что ставка должна быть позитивной к инфляции, а инфляция еще не дошла до того уровня, чтобы пересматривать”, - резюмировал С.АРБУЗОВ.