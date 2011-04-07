Евросоюз обсуждает экономические санкции против Беларуси

Брюссель . Европейский Союз обсуждает возможность введения экономических санкций против Беларуси.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил высокопоставленный дипломат ЕС.

«Этот разговор идет в том числе о введении экономических санкций, но пока неизвестно, чем он закончится», - сказал собеседник агентства.

«Наша цель при этом заключается в том, чтобы граждане Беларуси не стали заложниками», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 31 января Совет иностранных дел ЕС ввел ограничительные санкции против чиновников 157 чиновников Беларуси, ответственных за жестокий разгон демонстрантов после президентских выборов 19 декабря 2010 года.

21 марта этого года список чиновников был расширен до 175 человек

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около тысячи человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в президенты.