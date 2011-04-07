Инфляция в марте составила 1,4%, с начала года – 3,3%

Инфляция в Украине в марте 2011 года по сравнению с февралем 2011 года составила 1,4%, против декабря 2010 года – 3,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, показатель инфляции в марте 2011 года по сравнению с мартом 2010 года – 7,7%, в январе-марте 2011 против аналогичного периода 2010 года – 7,7%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в марте 2011 года к марту 2010 года выросли на 5,7% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года выросли на 6,5%), в частности на продукты питания – на 5,5% (6,3%), хлеб и хлебопродукты – на 16,8% (16,8%), в том числе на хлеб – на 12,4% (11,6%), макаронные изделия – на 12,7% (11,7%), кондитерские изделия из муки – 8,8% (9,8%), мясо и мясопродукты – на 2,1% (2,2%), рыбу и рыбопродукты – на 3,4% (3,2%), молоко, сыр и яйца – снизились на 3,8% (1,2%), в том числе на молоко – выросли на 3%, сыр и творог – на 2,2%, на яйца – снизились на 36,9%, на масло и жиры – цены выросли на 4,8% (5,5%), в том числе на масло сливочное – на 11,3%, масло подсолнечное – на 17,3%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 24,9%.

Цены на фрукты в марте 2011 года к марту 2010 года выросли на 6,6% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года на 8,3%). На овощи цены выросли на 8,6% (7,3%), в том числе на картофель – на 13% (16,6%). Цены на сахар снизились на 3,4% (снизились на 1,7%), кондитерские изделия сахаристые – выросли на 10,1% (12,7%), безалкогольные напитки – на 5,8% (5,7%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в марте 2011 г. к марту 2010 г. подорожали на 18,2% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 20,2%), цены на одежду и обувь выросли на 1,7% (1,8%), в том числе на одежду – на 2%, обувь – на 1,4%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в марте 2011 года к марту 2010 года подорожали на 21,5% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 18,8%), в том числе квартплата выросла на 14,7% (10%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,5% (2,4%), канализацию – на 14,2% (11,3%), воду – 14,2% (10,8%), цены на электроэнергию — на 6,8% (4,5%), на природный газ – на 50,1% (50,1%), на горячую воду и отопление – выросли на 21,4% (17%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в марте 2011 г. к марту 2010 года выросли на 2,1% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 1,7%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,7% (2,4%), домашний текстиль – на 3,9% (3,6%), бытовая техника – снизились на 1% (также снизились 1,1%).

Стоимость услуг здравоохранения в марте 2011 г. к марту 2010 года возросла на 6% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 5,7%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 3,9% (3,4%), амбулаторные услуги подорожали на 7,4% (7,7%).

Цены в транспорте в марте 2011 г. к марту 2010 года выросли на 12,1% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 9,2%), в том числе на покупку транспортных средств – на 1% (0,9%), на топливо и масла – на 23% (17,2%), транспортные услуги – на 8,1% (6,6%) (пассажирский железнодорожный транспорт — на 2,6% (1,2%), пассажирский автодорожный транспорт – на 9,1% (7,7%)).

Цены в сфере связи в марте 2011 г. снизились на 1,6% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – снизились на 4,1%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 1% (также снизилась - на 3,8%).

Цены в сфере отдыха и культуры в марте т.г. выросли на 3,2% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 3,1%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в марте т.г. на 3,5% (также снизилась - на 3,2%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7% (6,8%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 6,8% (6,5%).

Цены в сфере образования в марте 2011 г. к марту 2010 г. выросли на 10,9% (в январе-марте 2011 года к январю-марту 2010 года – на 10,7%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 21,7% (20,8%), среднее образование – на 8,8% (8,8%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (8,8%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в марте 2011 г. к марту 2010 года выросла на 7,3% (7,2%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.