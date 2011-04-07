Португалия попросила Еврокомиссию предоставить ей финансовую помощь
11:03, 07 апреля 2011Финансы
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Брюссель. Португалия попросила Еврокомиссию предоставить ей финансовую помощь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
«Премьер-министр Португалии Жозе СОКРАТЕШ проинформировал сегодня Президента Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ о намерении Португалии просить об активации механизмов финансовой поддержки», - говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.
В свою очередь, Президент Еврокомиссии пообещал рассмотреть этот запрос максимально быстро.
Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день две страны – Греция и Ирландия – получают финансовую помощь от Европейского Союза и Международного валютного фонда для сокращения дефицита бюджета и погашения внешнего долга.
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