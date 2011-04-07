Брюссель. Португалия попросила Еврокомиссию предоставить ей финансовую помощь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Премьер-министр Португалии Жозе СОКРАТЕШ проинформировал сегодня Президента Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ о намерении Португалии просить об активации механизмов финансовой поддержки», - говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

В свою очередь, Президент Еврокомиссии пообещал рассмотреть этот запрос максимально быстро.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день две страны – Греция и Ирландия – получают финансовую помощь от Европейского Союза и Международного валютного фонда для сокращения дефицита бюджета и погашения внешнего долга.