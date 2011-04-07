Межбанк: торги по долару открылись котировками 7,9705/7,9760 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9705/7,9760 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2822/0,2825, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3860/11,3955.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар практически не изменились – 1,4286/1,4288 (среда – 1,4288/1,4290).

В среду, 6 апреля, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9600/7,9700.