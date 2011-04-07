Базовая инфляция в Украине в марте составила 0,8%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в марте 2011 года против февраля 2011 года составила 0,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в марте 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 1,7%, против марта 2010 года - 7%, в январе-марте 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,1%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

В январе-декабре 2010 года против января-декабря 2009 года – 9,4%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2010 года против ноября 2010 года составила 0,6%, за январь-декабрь 2010 года – 7,9%.