До конца года в Украине будет создан государственный туристический банк - Колесников

До конца года в Украине будет создан государственный туристический банк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня в ходе круглого стола с представителями туристической отрасли.

«В этом году банк будет создан, в следующем году он заработает», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, государство должно предоставить деньги на развитие туристической инфраструктуры. В частности, банк будет оказывать поддержку компаниям, занимающимся развитием объектов туристической инфраструктуры, строительством гостиниц.

В частности, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил опыт Анталии, когда там были проданы на аукционах земельные участки на первой линии возле моря для строительства туристических объектов, а затем владельцы участков могли привлекать под их залог кредиты в туристическом банке.

По мнению вице-премьера, такой опыт можно реализовать и на западном побережье Крыма. В связи с этим он намерен сегодня провести совещание с главой правительства Крыма Василием ДЖАРТЫ.

Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что правительство намерено компенсировать проценты по кредитам компаниям, которые будут строить гостиницы. «В 2012 году мы можем выделить 5 млрд. грн. на компенсацию, и по 10 млрд. грн. в последующие годы», - сказал он.