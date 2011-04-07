Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9650-7,9720 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9705/7,9760, к 12:00 цены упали - 7,9670/7,9710. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9650/7,9720 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2822/0,2825, к 12:00 сузился спрэд - 0,2820/0,2821. К закрытию цены снизились до 0,2818/0,2820.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2750 (+0,0631).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4270/1,4335.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3860/11,3955, к 12:00 цены ушли вниз - 11,3840/11,3960. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3790/11,3950.