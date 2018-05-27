Введение индикативных зарплат спровоцирует в Украине "безработные бунты"?

В чем проблема?

Проблема «теневой заработной платы» очень болезненна для Украины. В условиях, когда более половины ВВП производится в «тени», выплата заработной платы «в конвертах» уже стала устоявшейся традицией. При этом любые лозунги и призывы изменить эту порочную практику не приносят желаемых результатов. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что до кризиса доля «теневой заработной платы» была существенно ниже, чем сейчас. Кризис заставил многие бизнес-структуры ради выживания отказаться от "белой" заработной платы или как минимум сократить ее долю в пользу "теневой".

На нынешней неделе вице-премьер Сергей Тигипко презентовал пакет законопроектов, которые, по замыслу правительства, должны вывести на "свет" доходы украинцев. Предлагаемые методы "отбеливания" достаточно неоднозначны и вызвали активную дискуссию среди экспертов, депутатов, работодателей.

Постараемся более подробно проанализировать одно из предложений по борьбе с "теневой" заработной платой - введение индикативных зарплат. Правительство предлагает ввести шкалу минимальных заработных плат по 8 категориям. По мнению инициаторов, это заставит бизнес-структуры "отбелить" заработные платы, так как в случае выплаты зарплаты ниже установленного уровня, Государственная налоговая служба Украины будет иметь право дополнительно проверить это предприятие и наложить штраф и на руководство, и на само предприятие. Метод может оказаться достаточно эффективным, так как, скорее всего, для предприятия будет довольно накладно не соблюдать требований по уровню минимальной заработной платы.

Сколько может получить госбюджет за счет "отбеливания" заработной платы

По итогам 2010 года общая сумма начисленной заработной платы составила почти 460 млрд. грн. Если предположить, что в «тени» находится около 40% зарплаты, то можно ожидать, что общая сумма заработной платы по итогам 2011 года составит около 600 млрд. грн. Это увеличит поступление в госбюджета подоходного налога на сумму 21 млрд. грн. Кроме того, Пенсионный фонд может получить дополнительно около 45 млрд. грн, которые помогут решить проблему дефицита этого фонда.

На первый взгляд, это кажется все очень просто и правильно. Увеличение размера «белой заработной платы» позволит существенно увеличить поступление доходов в госбюджета и ПФ, и тем самым решит проблемы с текущим дефицитом. Но это все - теоретические расчеты, и нужно учитывать, что практика и экономика Украины вносит свои корректировки, и простым математическим делением и сложением решить проблемы с "теневой" заработной платой не получится.

Что реально может произойти, если принудительно «отбелить» заработную плату

Все расчеты, связанные с "отбеливанием" заработной платы базируются на ошибочном мнении, что у бизнеса есть деньги, которые он может безболезненно направить на увеличение платежей в госбюджет. В действительности этих денег нет и не может быть. Бизнес может себе позволить платить более высокую "белую" зарплату только за счет повышение цен на свои товары и услуги. На сегодня рост цен, который наблюдается в Украине с начала года, во многом вызван введением в действие Налогового кодекса. Даже по официальной статистике инфляция с начала года составила 3,3%. При этом мы помним мнения экспертов о том, что официоз, мягко говоря, реальный рост цен не отображает. А если еще дополнительно увеличить налоговую нагрузку на бизнес, то темпы инфляции ускорятся еще больше. Официальная инфляция будет на уровне 12-13%, а неофициальная больше 20%.

Существующая система налогообложения требует от работодателя на 1 гривню «белой заработной платы» уплачивать 60 копеек налогов. Это очень высокая налоговая нагрузка, и часть бизнеса просто не сможет ее нести. Как результат, это приведет к росту безработицы...

В то время, как страны Европы в 2009-2010 годах потрясали бунты безработных, Украина обходилась без этих катаклизмов. Не секрет, что во многом Украина смогла избежать "безработных бунтов" благодаря единоналожниками и «теневой заработной плате». Мало, кто обратил внимание, что в течение всего 2010 года официальная безработица в Украине снижалась из месяца в месяц, а в феврале 2011 года выросла. Это тоже во многом связано со вступлением в силу Налогового кодекса. При всем умении нельзя повышать цены на свою продукцию бесконечно, поэтому при росте налоговой нагрузки проще закрыть бизнес и уволить рабочих, чем нести сплошные убытки. Теперь же число безработных реально вырастет, ведь большая часть малого и среднего бизнеса разорится, не имея возможности сначала платить громадные налоги на прибыль, а теперь еще и дополнительные налоги и на заработную плату. И проблема безработных в Украине станет большой и острой социальной проблемой, которую придется решать все тому же правительству. По данным МОТ, уровень инфляции в Украине по итогам 2010 года составил 8,8%. При новой "белой" заработной плате безработица по методике МОТ будет не ниже 16%.

К слову, страна уже имеет достаточный опыт нейтрализации правительственных усилий как по сокращению "тени", так и по увеличению налоговой нагрузки. С 2009 года, когда в стране начали ускоренными темпами повышать минимальную заработную плату, работодатели стали активно использовать метод «работа неполный рабочий день». Все просто: работники предприятия «добровольно-принудительно» пишут заявление о том, что они работают неполный рабочий день и получают заработную плату, как за неполный рабочий день, а в реальности работник работает полный день. Таким образом работодатели экономили на заработной плате. В условиях массового принудительного «отбеливания» заработной платы, эти методы "экономии" могут стать еще более массовыми. В конечном итоге, "теневая" заработная плата попросту видоизменится, но едва ли исчезнет.

С маниакальной безнадежностью бизнес пытается донести до власти мысль о том, что невозможно решить проблему «теневой заработной платы» только за счет кнута, не обеспечив нормальных условий для нормального развития бизнеса в стране. В любом случае, попытки власти репрессивными методами "дожать" бизнес будут иметь самые печальные последствия для экономики Украины в целом. Не стоит обольщаться, что массовое разорение мелкого бизнеса можно будет компенсировать ростом крупного. Для его развития нужны многомиллиардные инвестиции, которых в этом году никто и не ожидает. Кроме того, крупный бизнес еще более уязвим к увеличению размера "белой" заработной платы, чем мелкий. Пожалуй, кампанией по принудительному "отбеливанию" (а не поощрению к работе на "свету") власть сама провоцирует объединенное противодействие как малого, так и крупного бизнеса. Причем при сочувственной поддержке всех остальных социальных групп населения.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)