Туск 13 апреля посетит Украину для участия в заседании комитета по организации Евро-2012

Глава польского правительства Дональд ТУСК в среду, 13 апреля, осуществит визит в Украину для участия в заседании межправительственного комитета по организации и проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила представитель пресс-службы премьера Польши.

Собеседник агентства сказала, что пока не имеет окончательной программы визита, отметив, что, кроме участия в заседании комитета, Д.ТУСК планирует провести двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

В Посольстве Украины в Польше УНИАН подтвердили, что 13 апреля в Киеве состоится пятое заседание межправительственного комитета по вопросам организации Евро-2012. В 2008 году состоялись два заседания этого комитета, в 2009 и 2010 годах - по одному.

Дипломаты напомнили, что по итогам последнего заседания, которое прошло в сентябре прошлого года, стороны подписали дорожную карту совместных мероприятий по организации Евро-2012.