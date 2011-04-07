Бродский заявляет, что ряд писем ГНСУ не имеют юридической силы
Правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил БРОДСКИЙ заявляет, что ряд распространенных Государственной налоговой службой Украины (ГНСУ) разъяснительных писем не имеют юридического основания.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса.
«В Налоговом кодексе мы записали, что никакие письма налоговая подавать больше не может. Это уголовная ответственность того руководителя, который так делает. К сожалению, мы знаем, 53 письма они отправили, они не заюстированы. Они работают, но они являются незаконными. Мы будем отменять их, будем обращаться в прокуратуру», – заявил М.БРОДСКИЙ.