ВР приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры учреждения предпринимательства

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно упрощения процедуры учреждения предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовал 271 народный депутат из 389 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается обеспечить одинаковые стартовые условия для учреждения ведения бизнеса в Украине субъектами ведения хозяйства.

С этой целью предлагается внедрить возможность для учредителей юридических лиц (кроме акционерных обществ) создавать уставные фонды в размерах и в составе, необходимы для открытия собственного дела.

Одновременно законопроектом предусмотрено минимизировать расходы собственных средств учредителей на этапе создания юридических лиц, которые на данный момент тратятся на оплату учреждениям банков при открытии временных счетов, и на внесение денежных средств как вкладов в уставные фонды на момент проведения их государственной регистрации как юридических лиц, на оплату за нотариальное засвидетельствование подписей основателей на учредительных документах и решение основателей или уполномоченного ими органа о создании юридического лица.

С целью сокращения затраты времени граждан на оплату регистрационного сбора и других оплат за проведение различных регистрационных действий законопроектом предусмотрено в органах государственной регистрации установить платежные терминалы.

Кроме того, законопроектом сокращается срок проведения государственной регистрации юридического лица с трех до двух дней.

Также законопроектом упрощаются требования, действующие на данный момент, об обязательном нотариальном оформлении отдельных документов, подаваемых на проведение государственной регистрации прекращения юридического лица и физического лица - предпринимателя.

Реализовать предложенные изменения предусматривается путем внесения необходимых изменений в Гражданский и Хозяйственный кодексы и в законы "О хозяйственных обществах" и "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей".