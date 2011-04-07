Рост ВВП в 2012 году ожидается на уровне 6,5%, инфляция — 7,9%

Рост реального внутреннего продукта Украины по итогам 2012 года составит 6,5%, номинальный ВВП на конец года — 1 трлн. 475,5 млрд. грн.

Такие ориентировочные основные прогнозные макроэкономические показатели указаны в Проекте основных направлений бюджетной политики на 2012 год, размещенном на сайте Министерства финансов Украины.

Прогнозный показатель инфляции на 2012 год составляет 7,9%, рост цен производителей — 9,7%, уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, - 7,2-7,7%.

При этом сообщается, что указанные макропоказатели могут быть уточнены после поступления фактических данных об итогах экономического развития государства за 2010 год и оперативных статистических данных относительно текущего состояния социально-экономической ситуации в 2011 году. В прогнозные расчеты основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2012 год закладывается среднегодовой обменный курс гривни к доллару США на уровне 7,9-8 гривен.

Также указывается, что в 2012 году инвестиционная активность будет поддерживаться путем улучшения финансового состояния предприятий в условиях укрепления банковской системы и проведения фискальной политики, направленной на снижение налоговой нагрузки и создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Кроме того ожидается, что постепенное повышение размера минимальной заработной платы и упорядочение системы оплаты труда в бюджетной сфере на основе Единой тарифной сетки будут способствовать повышению уровня доходов населения.