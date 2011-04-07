ВР одобрила законопроект об аресте активов, связанных с финансированием терроризма

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ареста активов, связанных с финансированием терроризма, и касающихся финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, и определение порядка доступа к ним”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовал 271 народный депутат из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

Проект закона разработан с целью нормирования процедуры «замораживания террористических активов».

Так, пунктом 6 Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции,, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины, предусмотрено, что в случае включения юридического или физического лица в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, Госфинмониторинг безотлагательно проводит анализ имеющейся информации о финансовых операциях такого лица, ставшего объектом финансового мониторинга, а также данных единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма на предмет установления сведений об активах юридического или физического лица, включенного в перечень.

В случае выявления активов юридического или физического лица, включенного в перечень, Госфинмониторинг безотлагательно подает в Службу безопасности Украины обобщенные материалы для принятия при наличии соответствующих оснований мер к аресту имущества (вкладов) такого лица.

На сегодняшний день процедура ареста имущества (вкладов) таких лиц на законодательном уровне не урегулирована. В связи с этим, проектом закона предлагается внести изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины и законы «О борьбе с терроризмом», «О Службе безопасности Украины». Так, проектом закона дополняется статья 1 закона «О борьбе с терроризмом» в части определения термина «террористических активов».

Также законопроектом расширяются полномочия Службы безопасности Украины. Предусматривается, что СБУ имеет право инициировать арест террористических активов на неопределенный срок, а также доступ к таким активам по обращению лица, которое может документально подтвердить необходимость покрытия основных и чрезвычайных расходов.

В то же время, закон «О борьбе с терроризмом» дополняется новыми статьями 11-1 об остановке финансовых операций с террористическими активами и арест таких активов и 11-2 о порядке доступа к террористическим активам.

Кроме того, Кодекс административного судопроизводства Украины дополняется новой статьей 183-4, которая определяет особенности производства по делам согласно обращению органов службы безопасности о наложении или снятии ареста на террористические активы лиц и предоставление доступу к ним.