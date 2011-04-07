Парламент принял антикоррупционный закон

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 277 народных депутатов из 322 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятый закон более четко определяет круг субъектов ответственности за коррупционные правонарушения. Так, к числу таких субъектов дополнительно включены Председатель, заместитель Председателя, секретари секций Высшего совета юстиции, члены Высшего совета юстиции, члены Центральной избирательной комиссии. Таким образом, в круг субъектов ответственности за коррупционные правонарушения закон относит Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, его первого заместителя и заместителя, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министров Украины, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров Украины, их заместителей, председателя Службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украины, Председателя Национального банка Украины, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, Председателя Совета министров Автономной Республики Крым; народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и т.п.

Закон также устанавливает ограничения (использование служебного положения, получение подарков, работы близких лиц, финансового контроля) для должностных лиц и юридических лиц публичного права, которые получают заработную плату за счет государственного или местного бюджетов.

В законе вводится положение, определяющее конфликт интересов на публичной службе и порядок его урегулирования. Предусматривается обязанность принятия лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Такое лицо также обязуется сообщить непосредственному руководителю (при его наличии), организацию по месту работы, орган, на который возлагается проведение специальной проверки такого лица, о наличии личных интересов или обстоятельств, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению им своих должностных обязанностей.

Закон четко определяет понятие "близкие лица". Так, к близким лицам относятся - супруги, дети, родители, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, усыновители, усыновленные, а также другие лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности с субъектом ответственности за коррупционные правонарушения. Также дано определение "члены семьи" – это лица, состоящие в браке, их дети, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке. При заполнении декларации субъектом ответственности за коррупционные правонарушения члены семьи должны быть внесены в нее.

Закон также устанавливает образец бланка декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. В этом бланке предусмотрено представление сведений о зарубежном имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Кроме того, закон защищает гарантированое Основным Законом государства право на свободу занятия предпринимательской деятельностью и исключает физических лиц - предпринимателей из числа тех, кто может быть привлечен к ответственности за коррупционные правонарушения. Закон также конкретизирует условия, когда на членов окружных/ территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на помощников-консультантов народного депутата Украины на общественных началах могут распространяться ограничения, установленные антикоррупционным законодательством. Таким образом, ограничения, предусмотренные проектом Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине", будут распространяться на членов окружных/ территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на помощников-консультантов народного депутата Украины на общественных началах только при исполнением ими своих функций.

Данный закон четко определяет круг субъектов, которые могут осуществлять мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции. К их числу отнесены: Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, а также органы государственной власти в пределах полномочий, определенных законом. При этом координация реализации органами исполнительной власти антикоррупционной стратегии, которая определяется Президентом Украины, осуществляется в порядке, установленном законом, специально уполномоченным органом по вопросам антикоррупционной политики. Такой орган создается (определяется) Президентом Украины. Координация деятельности правоохранительных органов осуществляется Генеральным прокурором Украины и подчиненными ему специализированными прокурорами.

В Законе предусматривается, что органам государственной власти, органам местного самоуправления запрещается получать от физических, юридических лиц безвозмездные имущество и услуги. Данным законопроектом четко определен правовой режим дара (пожертвования). Кроме того, предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда получение дара запрещается. Так, согласно статье 718 Гражданского кодекса Украины, подарком могут быть движимые вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, а также недвижимые вещи, имущественные права, которыми даритель владеет или которые могут возникнуть у него в будущем. Предложенная норма устанавливает запрет, в частности, на подарки от юридических и физических лиц за решения, принимаемые в их интересах, а также когда лицо, дарящее подарок, является подчиненным лицом. Запрет также распространяется на все случаи получения дара в связи с использованием лицом служебных полномочий и связанных с этим возможностей.

Разрешается получение подарка, стоимость которого не превышает 50 процентов минимальной заработной платы. Причем ограничения в стоимости дара не распространяется на подарки, которые дарятся близкими лицами, а также на случаи получения общедоступных скидок на товары, услуги, общедоступных выигрышей, призов, премий, бонусов. Новеллой данного законопроекта является то, что подарки, полученные лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, как подарки для государственных органов или органов местного самоуправления соответственно, являются государственной или коммунальной собственностью. Таким образом, все полученные должностным лицом подарки должны быть переданы государству или органу местного самоуправления. В случае нарушения этого правила действия должностного лица могут расцениваться как присвоение государственного имущества. В таком случае лицо привлекается к уголовной ответственности в определенном уголовным законодательством порядке.

Данным законом устанавливаются ограничения иметь в непосредственном подчинении или быть непосредственно подчиненными в связи с исполнением полномочий близким лицам. Это ограничение касается Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, его первого заместителя и заместителя, премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министров Украины, министров, других руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров Украины, и их заместителей, председателя Службы безопасности Украины, Генерального прокурора Украины, Председателя Национального банка Украины, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, Председателя Совета министров Автономной Республики Крым и т.д.

Законом предусматривается прямой запрет отказывать физическим или юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено законом, предоставлять недостоверную или не в полном объеме информацию.

Законом предусматривается ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, - единой базы данных, в которой сосредоточены сведения о всех лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Закон вступает в силу 1 июля 2011 года, кроме положения, касающегося декларирования расходов, которое вступает в силу с 1 января 2012 года.