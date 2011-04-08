Азаров ожидает дефицит бюджета по итогам года на уровне 2,5% ВВП

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что дефицит Государственного бюджета в текущем году не превысит 2,5% ВВП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил 7 апреля во время встречи с заместителем министра финансов США Кристофером СМАРТОМ.

«2010 год мы закончили с приростом ВВП более 4%, дефицит бюджета нам удалось уменьшить до 5,5%. Уже в этом году мы первый квартал проходим с профицитом, и поэтому у нас нет никаких сомнений, что годовой дефицит бюджета в текущем году будет примерно на уровне 2,5%, не больше», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что в 2009 году падение ВВП составило 15%, а дефицит госбюджета – 16%.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом годовые прогнозы развития Украины оптимистичны, хотя есть серьезные вызовы и проблемы, связанные с повышением мировых цен на нефть и продовольствие. По его словам, правительство приложит максимум усилий для того, чтобы снизить их негативное влияние на экономику Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно закону о Госбюджете, дефицит бюджета 2011 года в Украине ожидается на уровне 3,08% ВВП.