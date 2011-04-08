Европарламент планирует ужесточить правила поведения депутатов и лоббистов

Брюссель. Европейский парламент планирует ужесточить правила поведения депутатов и лоббистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европарламента, соответствующее решение было принято 7 апреля в ходе заседания Конференции Президентов, включающей в себя Президента Европарламента и глав политических групп.

Конференция Президентов, в частности, решила создать рабочую группу во главе с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ по подготовке новых правил.

Остальные члены группы будут назначены Бюро Европарламента, в которое входят его Президент и 14 вице-президентов.

Свои предложения группа должна будет представить уже к лету с тем, чтобы потом передать их на рассмотрение в Комитет конституционных дел.

Как сообщал УНИАН, месяц назад в Европарламенте разгорелся коррупционный скандал. По данным английской газеты Sunday Times, как минимум трое депутатов Европарламента – представитель Румынии Адриан СЕВЕРИН, Словении Зоран ТАЛЕР и Австрии Эрнст ШТРАССЕР - согласились принять 100 тыс. евро в год в обмен на предложения об изменениях в законодательство ЕС.

Двое последних отказались от своих мест в Европарламенте. 6 апреля Министерство юстиции Румынии обратилось к Европарламенту с просьбой снять депутатский иммунитет с А.СЕВЕРИНА.