Отмена ежемесячной налоговой декларации снизит напряжение в обществе – Хомутынник

Отмена ежемесячной налоговой декларации упростит систему отчетности и снизит напряжение в обществе.

Такое мнение УНИАН высказал председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК.

Верховная Рада поддержала инициативу Комитета финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики об отмене ежемесячного декларирования доходов физлиц и возврата к ежеквартальному декларированию таких доходов, а также отмену необходимости подачи нулевых деклараций по налогу с доходов физических лиц. За соответствующий законопроект "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины» №8355 с учетом предложений комитета проголосовали 285 народных депутатов.

"Комитет рассмотрел этот проект закона и, фактически, был вынужден его переделать и внести новую редакцию этого проекта в авторстве комитета ", - отметил В.ХОМУТЫННИК.

«Если человек не насчитывает налоги, то нет смысла ходить в налоговую и, соответственно, терять свое время и налоговиков", - подчеркнул он.

Он отметил, что включение этих норм в законопроект №8355 по инициативе комитета обусловлено тем, что парламент не успел принять законопроект №8217 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых норм кодекса, в котором содержались аналогичные нормы, до окончания очередного отчетного периода - до 20 апреля.

Кроме того, по мнению В.ХОМУТЫННИКА, отмена ежемесячной налоговой декларации упростит систему налоговой отчетности и снизит напряжение в обществе. Парламентарий также отметил, что норма об отмене ежемесячных деклараций была разработана в связи многочисленными жалобами налогоплательщиков из-за ненадлежащей организацией работы налоговых органов по принятию деклараций доходов граждан, в частности, несвоевременным обнародованием формы декларации и необоснованным расширением количества ее показателей.