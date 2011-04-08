Торги по доллару сегодня открылись котировками 7,9660-7,9720 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9660/7,9720 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2834/0,2837, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4735/11,4835.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4407/1,4409 (четверг – 1,4286/1,4288).

В четверг, 7 апреля, Нацбанк на рынок не выходил.