Центральный аппарат ГНСУ будет сокращен на 20%

Центральный аппарат Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) будет сокращен на 20%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Данное сокращение будет осуществлено в рамках реорганизации службы. В то же время, там пока не сообщают о том, какая доля сотрудников будет сокращена по регионам.

Напомним, приказом председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО от 4 апреля 2011 года №192 введена в действие временная структура и штатная роспись службы. Согласно данному приказу, на базе 33 департаментов и управлений создано 22 структурных подразделения.

В пресс-службе также уточнили, что на сегодня количество работников ГНСУ в целом составляет 62 тыс. человек.