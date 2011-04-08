Украина надеется на подписание в ближайшее время договора о ЗСТ в рамках СНГ - Грищенко

Украина надеется на подписание в ближайшее время договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое проходит в Киеве.

К.ГРИЩЕНКО сообщил, что 15 апреля в Ялте состоится очередное заседание экономического совета СНГ, и одним из основных вопросов на этом заседании будет подготовка к подписанию договора о зоне свободной торговли.

«Мы приняли самое активное участие в переговорном процессе по договору, надеемся, что уже в самом ближайшем будущем этот договор будет окончательно согласован и описан», - сказал К.ГРИЩЕНКО.