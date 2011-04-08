Немецкий эксперт: членство в ТС и Соглашение о ЗСТ с ЕС одновременно реализовать невозможно

Членство в Таможенном союз с Россией, Беларусью и Казахстаном и Соглашение с Европейским Союзом об ассоциации и зоне свободной торговли одновременно реализовать невозможно.

В этом, как сообщает «Немецкая волна”, уверен руководитель украинского представительства Фонда Аденауэра Нико ЛАНГЕ.

Комментируя вчерашнее Ежегодное послание Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к Верховной Раде, немецкий эксперт сказал: "Во-первых, для партнеров очень важно четко понять, какие решения Украина принимала, и которые она отношения будет строить с партнерами, особенно с Европейским Союзом”.

“Потому что переговоры о зоне свободной торговли и договоре об ассоциации находятся уже на завершающем этапе, и, конечно, партнеров это немножко удивляет, когда мы слышим сейчас совсем новые вещи, о которых до вчерашнего дня не слышали", - подчеркнул Н.ЛАНГЕ.

По его словам, вполне понятно то, что Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном и Договор об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС одновременно реализовать невозможно. «Не знаю, слышали ли уже российские партнеры о формуле "3+1" относительно Таможенного союза, но мне кажется, что это сюрприз для всех партнеров Украины. Надеюсь, что в ближайшее время украинская сторона объяснит, что они имели в виду. И подтвердит, что намерена завершить переговоры относительно зоны свободной торговли и ассоциации», - отметил Н.ЛАНГЕ.

“Все другое, я думаю, колоссально озадачит европейских партнеров", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “3+1”.

«Считаю, что последующее развитие отношений с Таможенным союзом будет опираться на новую договорную базу относительно соглашений о свободной торговле и возможном пакетном соглашении о сотрудничестве по формуле «3+1», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что евроинтеграционный курс не был и не будет препятствовать развитию стратегического партнерства Украины с РФ.