Отказ Украины от ТС ухудшит условия торговли с Россией, Беларусью и Казахстаном – эксперты

В случае отказа Украины присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана неизбежно ухудшатся условия торгово-экономического сотрудничества с Россией (сокращение экспорта в РФ минимум на 1,4-1,9 млрд. долл.) и другими странами ТС.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные совместного исследования Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук и Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, презентованные сегодня в Киеве.

По мнению экспертов, в случае ожидаемого дальнейшего повышения цен на газ энергоемкие металлургический, химико-металлургический комплексы Украины, генерирующие максимальную прибыль и являющиеся локомотивами экономического роста, останутся за зоной рентабельности и будут вынуждены свернуть значительную часть экспортного производства, что еще больше ухудшит положение украинской экономики по сравнению с первичным отрицательным эффектом.

В результате, отмечают эксперты, произойдет ухудшение торгового и платежного балансов, уменьшение покупательной способности и падение уровня жизни украинцев.

Напомним, что на данный момент Украина проводит консультации по поводу возможности присоединения к Таможенному союзу. В то же время на завершающей стадии находятся переговоры о ЗСТ с Евросоюзом. В Брюсселе 4-8 апреля проходит очередной раунд переговоров по подготовке соглашения о ЗСТ. Документ планируется согласовать в первой половине этого года и подписать до конца текущего года.