Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9630/7,9690 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9660/7,9720, к 12:00 цены снизились - 7,9640/7,9675. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9630/7,9690 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2834/0,2837, к 12:00 цены повысились до 0,2835/0,2838. К закрытию цены установились на уровне 0,2834/0,2839.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0599 (-0,2151).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4295/1,4420.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4735/11,4835, к 12:00 цены ушли вниз - 11,4660/11,4770. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли - 11,4765/11,4910.