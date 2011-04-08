Лавров: в вопросе создания ЗСТ между Украиной и ЕС и сотрудничеством с ТС нет противоречий

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ не видит противоречий в вопросе создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом и сотрудничеством Украины с Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛАВРОВ сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.

«Почему такие эмоции возникли вокруг этой темы, я даже не знаю. Все члены Таможенного союза вступают в ВТО, и наличие Таможенного союза не мешает этому процессу», - сказал он.

По словам С.ЛАВРОВА, Россия является членом Таможенного союза и также намерена добиваться создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Он высказал надежду, что это состоится «в не очень далекой перспективе».

Также, по словам С.ЛАВРОВА, Таможенный союз ведет переговоры о свободной торговле, в частности, с Новой Зеландией, Швейцарией и другими членами Европейской Ассоциации свободной торговли и ни у кого это не вызывает вопросов. «А когда наш ближайший сосед Украина хочет со своими ведущими торгово-экономическими партнерами – Российской Федерацией, Беларусью и Казахстаном такие же отношения установить, почему-то это вызывает вопросы», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его мнению, нужно спокойнее смотреть на эту ситуацию, которая, по его мнению, отвечает прагматичным устремлениям любого нормального государства теснее и комфортнее осуществлять торгово-экономические и другие обмены со своими соседями.

Глава МИД России также отметил, что во вчерашнем выступлении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Верховной Раде, когда он говорил о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом, увидел «здравый смысл, прагматизм и стремление обеспечить по максимуму интересы Украинского государства».

Отвечая на вопрос журналистов, как Россия собирается «завлекать» Украину вступить в Таможенный союз, С.ЛАВРОВ, шутя, сказал: «Только лаской, только лаской, уверяю вас».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отметил, что в формуле сотрудничества Украины с Таможенным союзом «три плюс один» заключено естественное стремление Украины максимально решить вопросы, которые возникают в связи с созданием нашими ближайшими соседями и партнерами Таможенного союза. «Речь идет о том, чтобы договариваться на основе общепринятых подходов о доступе наших товаров, о создании условий для продолжения того эффективного сотрудничества, которое развивается по многим направлениям, в частности, между различными предприятиями, которые зависят друг от друга», - сказал он.

По словам министра, необходимо урегулировать эти вопросы, но это не будет происходить за счет переговоров Украины с ЕС по созданию зоны свободной торговли.

«Вчера и сегодня проходили переговоры в Брюсселе, которые дали довольно неплохой позитивный результат, поэтому мы не видим никакого противоречия, как в том, что мы пытаемся достичь в Брюсселе, так и в наших переговорах с государствами – партнерами, с которыми нас объединяют широкие экономические связи», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установлению единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

17 марта с.г. во время встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.

5 апреля уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» сказал, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже потом подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом и Евросоюзом.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявил, что украинское руководство предано делу создания ЗСТ с ЕС.

7 апреля В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.