Пятницкий: Украина и ЕС добились прогресса по трем из пяти наиболее сложных вопросов по ЗСТ

Брюссель. Украина и ЕС смогли добиться прогресса по трем из пяти наиболее сложных вопросов в рамках переговоров по соглашению о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

Об этом сообщил украинским журналистам в Брюсселе заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по завершению 16-го раунда переговоров.

«По трем из 5 вопросов я думаю, у нас та ситуация, когда можно сказать, что это свет в конце туннеля, но я думаю, что это совершенно конкретная возможность завершить в ближайшее время, я не исключаю, что до следующего раунда», - сказал он.

Заместитель министра отметил, что основные вопросы, по которым удалось достичь прогресса, касаются тарифных квот на продукцию сельского хозяйства, либерализации тарифных ставок на импорт в Украину автомобилей «секонд-хенд», а также в сфере географических наименований.

Нерешенными, на сегодняшний день, остаются вопросы энергетики и экспортных пошлин.

«Общая оценка (очередного раунда переговоров – УНИАН) – позитивная», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры с ЕС про создание зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.