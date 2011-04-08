Контрольно-ревизионная служба вернула 1 млрд. грн. незаконно израсходованных госсредств

За январь-март 2011 года органы Государственной контрольно-ревизионной службы (ГКРС) устранили нарушений на сумму свыше 1,048 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины Денис КРАСНИКОВ сегодня во время брифинга.

По его словам, сумма устраненных работниками ГКРС нарушений состоит из средств, которые в результате контрольных действий поступили в бюджеты, бюджетные учреждения и организации и предприятия (283,6 млн. грн.), а также из возмещения незаконных, нецелевых расходов и недостачи ресурсов (почти 764,8 млн. грн).

«На эту сумму можно кормить всех срочников украинской армии как минимум в течение двух лет», - отметил Д.КРАСНИКОВ.

В целом на протяжении I квартала т.г. органы ГКРС проверили 3,317 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Нарушения финансово-хозяйственной дисциплины установлены почти на 3,19 тыс. предприятий, учреждений и организаций (96,2%). Общая сумма выявленных нарушений составляет 9,037 млрд. грн., из которых 1,753 млрд. грн. - потери государственных ресурсов. В частности, недополучение (потери) финансовых ресурсов - 505,8 млн. грн., а незаконные, нецелевые расходы и недостача ресурсов - 1,247 млрд. грн.

За указанный период благодаря деятельности органов ГКРС возмещено почти 60% государственных средств, которые были недополучены или израсходованы незаконно.

«Это рекордный показатель нашей работы, - отметил заместитель председателя Государственной финансовой инспекции. - Впервые за все время существования нашей Службы на протяжении квартала мы вышли на сумму возмещенных потерь, которая превышает миллиард гривен».