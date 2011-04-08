НБУ определил формы своего участия на межбанковском валютном рынке во II квартале

Национальный банк Украины своим постановлением от 6 апреля 2011 года №94 определил, в каких формах он будет осуществлять участие на межбанковском валютном рынке во II квартале 2011 года.

Об этом говорится в письме Нацбанка №13-420/2194 от 8 апреля 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

Постановлением предусмотрено осуществление Нацбанком валютных интервенций по единому курсу, а также в форме валютных аукционов для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения адресных интервенций и в случае возникновения срочной необходимости общегосударственного значения.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, положительное сальдо интервенций Нацбанка на межбанковском валютном рынке в I квартале т.г. составил около 500 млн. грн.