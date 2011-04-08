Правительство утвердило план мероприятий для развития малого и среднего бизнеса

Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2011 год по выполнению Национальной программы содействия развитию малого и среднего бизнеса в Украине.

Соответствующее распоряжение правительства от 6 апреля 2011 года №273-р размещено на сайте Кабмина.

Согласно документу, Министерство экономического развития и торговли в 2011 году должно привлечь международную техническую помощь для поддержки и развития малого и среднего бизнеса, а также на него возложена обязанность содействовать развитию сети фондов поддержки предпринимательства. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами совместно с Минэкономики обязаны содействовать развитию индустрии прямого инвестирования и венчурного капитала.

В планах мероприятий также предусматривается привлечение в бизнес инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас военнослужащих, безработных и жителей сел; поддержка экспортной деятельности малого и среднего бизнеса; содействие развитию производственной кооперации на условиях франчайзинга; подготовка и издание Национального доклада о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине.

Согласно распоряжению, Министерство финансов и Государственная казначейская служба должны обеспечить финансирование мероприятий в рамках бюджетных назначений, предусмотренных госбюджетом-2011.