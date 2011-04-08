Кабмин утвердил стратегию оптимизации количества бюджетных программ

Кабинет министров Украины утвердил стратегию оптимизации количества бюджетных программ.

Это предусмотрено правительственным распоряжением от 6 апреля 2011 года №292-р, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Цель стратегии – оптимизация бюджетных программ с учетом планов деятельности главных распорядителей бюджетных средств, направленных на выполнение функций, согласно Программе экономических реформ на 2010-2014 гг. “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”.

Оптимизацию планируется осуществить путем проведения Минфином с главными распорядителями бюджетных средств анализа бюджетных программ на их соответствие требованиям, а также отчетов о выполнении паспортов бюджетных программ, а также путем объединения бюджетных программ по отраслевому принципу, в том числе путем их передачи другим главным распорядителям в соответствии с их функциями.

Анализ бюджетных программ с целью их оптимизации будет проводиться, в частности, по таким критериям: выполнение программы в течение не менее трех бюджетных периодов или циклический характер ее выполнения (например, проведение выборов); четкое определение цели программы, задач, направлений использования бюджетных средств и результативных показателей; планирование расходов для осуществления мероприятий, связанных с административной деятельностью, улучшением материально-технического обеспечения или институционным развитием (например, повышение квалификации работников, информатизация органов исполнительной власти), в составе соответствующей бюджетной программы как определения направлений использования бюджетных средств.

Расходы, которые не могут быть предусмотрены отдельной программой, определяются согласно предложениям главных распорядителей средств в паспорте программы как отдельное направление их использования.

Предусматривается, что за ответственным исполнителем закрепляются, как правило, не больше 5 бюджетных программ, кроме закрепленных за аппаратом главного распорядителя, который может реализовывать 15 программ без учета тех, которые разрабатываются на протяжении года за счет бюджетных назначений.

Согласно утвержденной стратегии, главные распорядители бюджетных средств на протяжении текущего месяца должны провести анализ выполнения программ и определить их оптимальный перечень. Также планируется, что до июня 2011 года будут разработаны показатели объемов расходов и предоставления кредитов на основании оптимального перечня бюджетных программ.