Украина может получить около 800 миллионов евро на преодоление последствий аварии на ЧАЭС

Украина может получить около 800 миллионов евро на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сказала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА в эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером.

Она напомнила, что 19 апреля в Украине состоится международная конференция, посвященная 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

По ее словам, "сегодня есть перспектива по обращению Президента нашей страны к другим лидерам получить дополнительно около 800 миллионов евро".

Р.БОГАТЫРЕВА сообщила, что на заседании СНБО 8 апреля глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что «на атомной, ядерной безопасности Украина экономить не будет».

При этом она отметила, что Украина не может сейчас отказаться от атомной энергетики. По ее словам, «в нашем балансе 49% электрической энергии производится за счет атомных станций», и их сейчас нет, чем заменить.

Кроме того, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что МАГАТЭ, учитывая ситуацию в Японии, не сработала в полном объеме. По ее словам, о ситуации на японских АЭС «мы узнаем из СМИ, в то время, когда МАГАТЭ должна была бы давать аналитическую информацию своевременно и оповещать граждан всего Земного шара». МАГАТЭ «не срабатывает в этом плане», - добавила секретарь СНБО.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, «украинская власть поддержала инициативы, прозвучавшие от директора МАГАТЭ о созыве в июне этого года международной конференции по ядерной безопасности».

«Мы считаем, что именно МАГАТЭ должна быть главной площадкой, где должна была бы состояться дискуссия о последствиях катастрофы в Японии, о том, какие сегодня международные стандарты к безопасности ядерных реакторов атомных станций и каким образом отрабатывать сегодня механизм оповещения мирового сообщества о ядерных катастрофах».