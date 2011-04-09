Профильная комиссия Киевсовета предлагает отменить туристический сбор в столице

Комиссия по вопросам культуры и туризма Киевсовета предлагает отменить туристический сбор в Киеве из-за неэффективности этого сбора.

Об этом сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, проинформировали УНИАН в его пресс-службе.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня пленарного заседания Киевсовета 14 апреля.

«К сожалению, практика показала, что из-за несовершенства законодательного определения вопросов туристического сбора, его внедрение в Киеве является неэффективным с экономической точки зрения, чрезвычайно сложным в администрировании как для предприятий, так и для налоговых органов города и вредит имиджу столицы Украины, особенно в канун Евро-2012», - уверен А.БРИГИНЕЦ.

Депутат объяснил, что во многих случаях гостиницы брали сбор с иностранных граждан, которые приехали в город с деловой целью, в том числе и для подготовки Евро-2012, но с собой не имели соответствующих документов (которые вообще не предусмотрены мировой практикой).

«Фактически, эти клиенты гостиниц могут сегодня выдвигать претензии относительно нарушения закона во время уплаты туристического сбора. Поэтому Киеву нужно ввести привычную для европейских городов практику подобного сбора», - разъясняет А.БРИГИНЕЦ.

Кроме того, неэффективной оказалась утвержденная схема сбора относительно прибыльности для города. Предыдущие расчеты относительно получения от сбора 5 млн. грн. в год не подтвердились практикой первого квартала. Ведь за это время было получено приблизительно 0,5 млн. грн.

Кроме того, комиссия обратилась в Верховную Раду Украины с просьбой упростить процедуру сбора и унифицировать этот налог, чтобы не создавать дополнительных сложностей для отельеров и клиентов. А также направлять этот сбор на улучшение туристической инфраструктуры города.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет ввел туристический сбор в столице в январе этого года. Плательщиками сбора являются как граждане Украины, так и иностранцы, которые находятся в Киеве и получают услуги по временному проживанию.

Ставка сбора установлена в размере 1% от стоимости всего периода проживания (ночлега) в гостиницах, кемпингах, мотелях, общежитиях и других учреждениях гостиничного типа.