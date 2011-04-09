Курс гривни к доллару снизился на 0,06%, к евро - на 1,43%

Официальный курс гривни относительно доллара США с начала апреля снизился на 0,06%, до 7,9647 грн./долл. США, относительно евро - на 1,43%, до 11,3760 грн./евро, а к российскому рублю - на 0,77%, до 2,8215 грн./10 рублей.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в первые рабочие дни апреля сохранялось положительное сальдо поступлений иностранной валюты от нерезидентов, а продажа иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины продолжала превышать ее покупку. По этой причине Национальный банк Украины осуществлял интервенции преимущественно по покупке иностранной валюты.

По информации НБУ, рыночный курс гривни относительно доллара США с начала месяца почти не изменился: по безналичным операциям снизился на 0,02%, до 7,9712 грн./долл. США, а по наличным - на 0,06%, до 7,9846 грн./долл. США.