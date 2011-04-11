Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9630-7,9690 грн./долл.
11:34, 11 апреля 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9630/7,9690 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли до 0,2844/0,2847, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5190/11,5295. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4407/1,4409 (пятница – 1,4407/1,4409).
В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.
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