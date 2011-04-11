Банки должны формировать резервы, исходя из фактического срока договора – НБУ

Банки должны формировать резервы под привлеченные от нерезидентов депозиты и кредиты в иностранной валюте, исходя из фактического срока, на который были привлечены средства.

Такие объяснения предоставил Национальный банк Украины в своем письме от 7 апреля 2011 года по поводу применения отдельных требований Правил резервирования средств по привлеченным уполномоченным банком депозитам и кредитам (ссудам) в иностранной валюте от нерезидентов.

Напомним, с 1 октября 2010 года вступили в действие нормы вышеуказанных правил, согласно которым по операциям привлечения банком депозита, кредита (займа) в иностранной валюте от нерезидента на срок, не превышающий 183 календарных дня, банк должен осуществлять резервирование в размере 20% от общей суммы сделки.

«Период резервирования соответствующей суммы средств должен отвечать сроку фактического пользования банком привлеченными средствами», – говорится в сообщении.

Как объяснил УНИАН казначей одного из коммерческих банков, таким образом регулятор объяснил, что в случае, если изначально договор о привлечении был заключен на срок более 183 дней, но в последствии в нем произошли изменения и фактический срок пользования денег будет меньше указанного срока, то под такие средства необходимо создавать резервы.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк ввел резервирование под привлеченные средства от нерезидентов в июле 2008 года с целью снизить объем поступления в страну «горячих денег», но уже в декабре 2008 года, во время финансового кризиса, эта норма была упразднена в связи со снижением ликвидности украинских банков. Требование о резервировании было возобновлено с 1 октября 2010 года.