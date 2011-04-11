Киргизия начинает переговоры о вступлении в Таможенный союз

14:42, 11 апреля 2011
Финансы
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Москва. Правительство Киргизии приняло решение начать переговоры о вступлении в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Киргизии, такое решение было принято сегодня на заседании.

По информации министра экономического регулирования Учкунбека ТАШБАЕВА, переговорный процесс, а также процедуры согласования, подписания и ратификации соответствующих нормативно-правовых актов, могут продлиться до октября-ноября 2011 года.

В свою очередь, премьер-министр Киргизии Алмазбек АТАМБАЕВ отметил, что вступление в Таможенный союз, прежде всего, необходимо самой Киргизии.

«Наша страна должна уверенно идти вперед по пути интеграции экономики страны. Я более чем уверен, что при вступлении в Таможенный союз будет увеличен ВВП страны, расширятся рынки сбыта. Мы дадим уверенность инвестору, чтобы он спокойно мог работать в нашей стране», - заявил он.

Правительство Киргизии образовало Межведомственную комиссию о присоединении страны к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству, которая будет координировать работу госорганов по выработке переговорных позиций с учетом чувствительных для внутреннего рынка республики товарных позиций и секторов экономики.

В целях возобновления работы по вопросу присоединения Киргизии к Таможенному союзу также утвержден состав Межведомственной комиссии при правительстве Киргизии и проект соответствующего письма-обращения правительства страны в высший орган Комиссии Таможенного союза - Межгосударственный совет Евразийского экономического сообщества.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

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