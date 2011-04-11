Для Украины важно выстроить формулу отношений как с ЕС, так и с Таможенным союзом - Азаров

Для Украины важно выстроить формулу отношений как с Европейским Союзом, так и с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время встречи в Киеве с представителями средств массовой информации Германии премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Кому-то очень хочется противопоставить эти два процесса. У нас есть свои торгово-экономические интересы в Европейском Союзе и есть не менее важные интересы торгово-экономические во взаимоотношениях с Таможенным союзом. Напротив, мы не хотим этих партнеров противопоставлять. Мы хотели бы найти такие формулы, которые бы устроили нас и устроили бы наших партнеров. Но на первом месте будут стоять интересы Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что для Украины как транзитного государства важными являются отношения как с Европейским Союзом, так и с Таможенным союзом.

По мнению премьер-министра, Евросоюз тоже является таможенным союзом ряда государств. В связи с этим он отметил, что Украина должна определить формулу взаимоотношений с этими двумя группами стран.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что для Украины поиск взаимоотношений с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана является очень важным.