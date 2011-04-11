Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9675/7,9735 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9630/7,9690, к 12:00 цены повысились - 7,9650/7,9700. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9675/7,9735 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2844/0,2847, к 12:00 цены снизились до 0,2840/0,2845. К закрытию цены установились на уровне 0,2842/0,2846.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0200 (-0,0399).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4425/1,4480.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5190/11,5295, к 12:00 цены ушли вниз - 11,5080/11,5210. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,5125/11,5270.