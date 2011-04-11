S&P пересмотрела с «негативного» на «стабильный» прогноз рейтингов Львова

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s изменила свой прогноз по рейтингам Львова с «негативного» на «стабильный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг «CCC+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB».

«Пересмотр прогноза по рейтингам Львова отражает тот факт, что заимствования города оказались ниже, чем было запланировано в 2010 г., и будут ниже, чем ранее ожидалось в 2011 г.», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor`s Борис КОПЕЙКИН.

В сообщении указывается, что уровень рейтингов отражает низкую финансовую гибкость Львова, обусловленную особенностями украинской системы межбюджетных отношений, а также продолжающееся давление на расходы городского бюджета, связанное, в частности, с необходимостью улучшения инфраструктуры ввиду проведения в городе нескольких футбольных матчей Евро-2012 под эгидой УЕФА. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга также оказывают слабые показатели ликвидности, низкая кредитная культура (неплатежи по гарантиям) и невысокий уровень благосостояния города в международном контексте.

Прогноз «стабильный» определяется ожиданием того, что Львов обеспечит умеренное наращивание долга для подготовки к Евро-2012, в результате чего его прямой долг достигнет 25-30% текущих доходов к 2013 г. Кроме того, прогноз отражает ожидания ускорения роста доходов города относительно уровня 2009-2010 гг. в связи с общим экономическим подъемом и предположение о том, что центральное правительство по-прежнему будет оказывать городу текущую поддержку при подготовке к проведению чемпионата Европы по футболу и обеспечивать ему доступ к ликвидности в виде кредитов казначейства.

«Если показатели ликвидности города ухудшатся накануне погашения облигаций в 2012 г. или если в результате новых заимствований расходы на обслуживание и погашение долга в ближайшие 12-24 месяца превысят наши текущие ожидания, рейтинги могут быть понижены», - добавил Б.КОПЕЙКИН.