Эксперт отмечает снижение спроса на валюту в марте, несмотря на рост курса

Объем приобретенной населением Украины наличной иностранной валюты в марте вырос на 1,66% до 2,656 млрд. долларов, объем продажи – на 18,66% до 1,5521 млрд. долларов США. В результате чистое сальдо покупки наличной иностранной валюты сократилось на 15,3% до 1,1039 млрд. долларов США.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

Он отметил, что сокращение чистого сальдо покупки наличной валюты в марте произошло на фоне повышения среднего курса продажи наличного доллара США на 0,38% - до 7,987 грн. и наличного евро - на 3,0% до 11,33 грн.

По его словам, последние несколько месяцев из-за существенного увеличения цен практически на все товары и услуги в стране украинцы предпочитают тратить деньги прежде всего на необходимые вещи, а не на приобретение наличной валюты. «Подтверждением этого является невысокая доля наличных валютных операций в марте в общей структуре валютного рынка – 15,2% против 16,8% в феврале и 20,4% в январе. Отсутствие ажиотажного спроса на наличном валютном рынке также объясняется стабильностью национальной валюты», - считает Н.ИВЧЕНКО.

При этом он отметил, что апрель-май традиционно считаются месяцами с невысокими объемами покупки наличной валюты. Ожидается, что население в среднем в эти месяцы приобретет 2,4-2,5 млрд. долларов США наличной валюты, а чистое сальдо покупки за этот период, вероятно, составит около 1 млрд. долларов США.

«НБУ на межбанковском рынке в начале марта, на фоне превышения переводов в страну над трансфертами из страны, в основном покупал иностранную валюту. 818 млн. долларов США, которые фигурируют в отчете госрегулятора в качестве проданной валюты, скорее всего, были приобретены НАК «Нафтогаз Украины» для оплаты за российский газ. В итоге общий объем чистой покупки валюты НБУ на межбанке в прошлом месяце составил 250,7 млн. долларов США. Золотовалютные резервы Нацбанка в марте снизились на 241,4 млн. долларов США до 36,423 млрд. долларов за счет необходимости погашения украинских еврооблигаций на сумму 0,6 млрд. долларов США», – подчеркнул Н.ИВЧЕНКО.