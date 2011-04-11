Госфинуслуг исключила из Госреестра финучреждений СК «Довіра»
17:49, 11 апреля 2011Финансы
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Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности, выданные ОДО «Страховая компания «Довіра» (Киев) и исключила компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.
Об этом сообщается на сайте Комиссии.
Согласно сообщению, соответствующее решение принято в связи с ликвидацией юрлица.
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