Госфинуслуг исключила из Госреестра финучреждений СК «Довіра»

17:49, 11 апреля 2011
Финансы
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Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности, выданные ОДО «Страховая компания «Довіра» (Киев) и исключила компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято в связи с ликвидацией юрлица.

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