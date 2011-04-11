Госфинуслуг исключила из Госреестра финучреждений СК «Довіра»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности, выданные ОДО «Страховая компания «Довіра» (Киев) и исключила компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято в связи с ликвидацией юрлица.