«Энергорынок» привлек у «Ощадбанка» две кредитные линии на 1 млрд. грн.

Государственный оператор Оптового рынка электроэнергии ГП «Энергорынок» привлек у ОАО «Ощадбанк» две кредитные линии по 500 млн. грн. каждая.

Об этом сказано в сообщении ГП, обнародованном в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, линии открыты до 2013 года.

Согласно договорам подписанным 5 апреля, стоимость услуг банка составит 75 млн. грн. по каждой линии.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. «Энергорынок» привлек у «Ощадбанка» кредит на 800 млн. грн. для проведения расчетов с энергогенерирующими компаниями.

Справка УНИАН. ГП "Энергорынок" является оператором оптового рынка электроэнергии.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.