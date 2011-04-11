Президент подчинил Минфину налоговую и таможенную службы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчинил Министерству финансов Украины Налоговую службу Украины и Таможенную службу Украины.

Это предусмотрено в Указе Президента Украины (обнародован на официальном сайте) от 8 апреля 2011 года №446, которым утверждено Положение о Министерстве финансов Украины.

До этого указанные ведомства подчинялись напрямую Кабинету министров Украины.

«Минфин Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной финансовой, бюджетной, налоговой, таможенной политики, политики в сфере государственного финансового контроля...» - говорится в Положении.

Среди основных задач Минфина значится: «Формирование и обеспечение реализации государственной финансовой, бюджетной, налоговой и таможенной политики».

Минфину предоставлены полномочия по рассмотрению отчетов о выполнении возложенных на казначейскую, таможенную, налоговую, пробирную службы и службу финансового мониторинга, а также финансовую инспекцию задач и планов их работы.

Согласно положению Минфин осуществляет нормативно-правовое регулирование в финансовой, бюджетной, налоговой, таможенной сферах, а также в сфере государственного финансового контроля и т.д.

Министру финансов Украины предоставлены полномочия по координации, направлению и определению приоритетов в деятельности вышеуказанных служб.

Министр финансов вносит предложения премьер-министру Украины относительно кандидатур на должности руководителей служб и по предложению их руководителей - кандидатуры на должности их заместителей, согласовывает структуру аппаратов служб, издает обязательные к выполнению службами приказы и поручения.

Министр финансов также согласовывает назначения руководителей и заместителей структурных подразделений вышеуказанных служб.