"Брокбизнесбанк" увеличил уставный капитал на 2,5%

Акционеры "Брокбизнесбанка" (Киев) 8 апреля приняли решение об увеличении уставного капитала банка на 2,5%, или на 48,6 млн. грн., - до 2,03 млрд. грн. путем реинвестиции дивидендов за 2010 год.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

«Уставный капитал АО «Брокбизнесбанк» увеличен за счет прибыли, полученной банком в 2010 году, до 2 030,4 млн. грн. за счет реинвестиции начисленных акционерам банка дивидендов на сумму 48,6 млн. грн. путем увеличения номинальной стоимости акций банка», - говорится в сообщении.

Как уточнили УНИАН в банке, номинальная стоимость одной акции будет увеличена с 11,01 грн. до 11,28 грн.

Остальная часть прибыли банка за 2010 год, которая утверждена на уровне 52,815 млн. грн., будет направлена в резервный фонд.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» (Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 15,826 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,482 млрд. грн., обязательства – 13,459 млрд. грн., уставный капитал – 1,982 млрд. грн., собственный капитал – 2,367 млрд. грн.

Чистая прибыль "Брокбизнесбанка" в 2010 году составила 52,815 млн. грн., что в три раза больше, чем в 2009 году (17,860 млн. грн).

Основными акционерами банка являются Сергей БУРЯК, прямое участие – 48,6007%, опосредованное – 46,9798%, Александр БУРЯК, прямое участие – 46,9798%, опосредованное – 48,6007%.